В Сыктывкаре ночью горела баня

В Сыктывкаре ночью был сильный пожар. Горела баня в Верхней Максаковке. Об этом сообщает МЧС по Коми.

23 июня в пожарную часть Сыктывкара поступил вызов. На улице четвёртая Белоборская в Верхней Максаковке загорелась баня. Огонь на площади в 40 квадратных метром удалось потушить. В ликвидации возгорания участвовали 15 огнеборцев и 5 единиц техники. По предварительным данным причиной пожара стала неисправная отопительная печь.