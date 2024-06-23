В Сыктывкаре ночью горела баня
- 14:15 23 июня
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре ночью был сильный пожар. Горела баня в Верхней Максаковке. Об этом сообщает МЧС по Коми.
23 июня в пожарную часть Сыктывкара поступил вызов. На улице четвёртая Белоборская в Верхней Максаковке загорелась баня. Огонь на площади в 40 квадратных метром удалось потушить. В ликвидации возгорания участвовали 15 огнеборцев и 5 единиц техники. По предварительным данным причиной пожара стала неисправная отопительная печь.
Как изначально сообщали читатели, здание принадлежит председателю посёлка. Во время пожара никто не пострадал.
Видео с места происшествия смотрите в нашем телеграм-канале.
Напомним, что ранее в Коми также из-за неисправности отопительной печи тоже загорелась баня. Масштабы пожара были в два раза меньше. ЧП случилось в Печорском районе.