Эти три привычки на пляже показывают низкий уровень интеллекта у женщин

Лето в самом разгаре, и пляжи переполнены отдыхающими. Но знаете ли вы, что некоторые привычки на пляже могут выдать ваш уровень интеллекта? Да, вы не ослышались! В этой статье мы расскажем о трех действиях, которые могут заставить окружающих усомниться в вашем умственном потенциале.

Привычка №1: постоянное селфи Селфи на пляже — это, безусловно, весело и модно, но когда это становится навязчивой идеей, это многое говорит о человеке. Постоянное фотографирование себя на фоне моря и песка может создать впечатление, что вы слишком озабочены внешним видом и социальными сетями. Исследования показывают, что чрезмерное увлечение селфи может быть связано с нарциссизмом и низким уровнем самоконтроля. Если вы не хотите, чтобы вас считали поверхностным и не слишком умным, лучше ограничить количество снимков.