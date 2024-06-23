Синоптики рассказали о погоде в Коми 24 июня

В Коми ночью пройдёт небольшой дождь, а днём он усилится. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

24 июня 2024 года на северо-востоке Республики осадков не ожидается. Поднимется северо-восточный ветер с переходом на северо-западный со скоростью до 14 метров в секунду. На столбике термометра можно будет наблюдать значение +12...+17 градусов, на востоке +16...+21°С.