Синоптики рассказали о погоде в Коми 24 июня
- 21:45 23 июня
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- Анастасия Амелькина
В Коми ночью пройдёт небольшой дождь, а днём он усилится. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.
24 июня 2024 года на северо-востоке Республики осадков не ожидается. Поднимется северо-восточный ветер с переходом на северо-западный со скоростью до 14 метров в секунду. На столбике термометра можно будет наблюдать значение +12...+17 градусов, на востоке +16...+21°С.
Сыктывкарцев ночью и днём ждёт сухая погода. Столбик термометра покажет отметку в +15...+17°С, ночью это значение будет +6...+8 градусов. Поднимутся северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, днём порывами до 13 м/с. В Воркуте переменная облачность, преимущественно без осадков. Дожди пройдут в Ухте, Усинске, Печоре, Усть-Цильме, Вуктыле и Троицко-Печорске.