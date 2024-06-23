В Коми ремонт спорткомплекса вышел на второй этап

Фото администрации Главы Республики Коми

В Усть-Цильме продолжается ремонт спорткомплекса. Об этом сообщает администрация Главы региона. Начался второй этап реконструкции спортивного комплекса в Усть-Цильме. Планируется обновление главного здания, где находятся административные помещения, тренажёрный зал, залы для фитнеса, настольного тенниса и шахмат.

В настоящее время строители занимаются укреплением фундамента, заменой кровли, а также обновляют тепловые и электрические сети. Летом и осенью планируется провести косметический ремонт здания и благоустройство прилегающей территории.