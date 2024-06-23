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В Коми ремонт спорткомплекса вышел на второй этап

В Коми ремонт спорткомплекса вышел на второй этапФото администрации Главы Республики Коми

В Усть-Цильме продолжается ремонт спорткомплекса. Об этом сообщает администрация Главы региона.

Начался второй этап реконструкции спортивного комплекса в Усть-Цильме. Планируется обновление главного здания, где находятся административные помещения, тренажёрный зал, залы для фитнеса, настольного тенниса и шахмат.

В настоящее время строители занимаются укреплением фундамента, заменой кровли, а также обновляют тепловые и электрические сети. Летом и осенью планируется провести косметический ремонт здания и благоустройство прилегающей территории.

На первом этапе ремонта, завершившемся в феврале этого года, был обновлён спортивный зал комплекса. Все работы осуществляются в рамках сотрудничества между компанией «Лукойл» и правительством Республики Коми.

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