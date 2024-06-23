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С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах есть "Сбер Онлайн"

С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах есть "Сбер Онлайн"Фото из архива "Про Города"

Пользователи приложения «Сбербанк Онлайн», которые установили его на свои смартфоны, получили важное предупреждение от банка. Пресс-служба сообщила о новой угрозе, из-за которой можно потерять все средства на счёте в ближайшее время.

Эксперты сообщили о новом виде мошенничества, распространённом в разных регионах страны. Мошенники звонят людям через мессенджеры, выдавая себя за сотрудников банка. Особенно уязвимы те, кто пользуется мобильным приложением банка.

Аферисты представляются сотрудниками Сбербанка и требуют у пользователей обновить мобильное приложение. Если человек отказывается, они настаивают на обновлении. Для этого предлагают разрешить трансляцию экрана телефона якобы для биометрической аутентификации. Согласившись, пользователь предоставляет злоумышленникам доступ к конфиденциальной информации, включая данные счёта, коды безопасности и номер карты, что может привести к потере всех денег.

Эксперты подчёркивают, что настоящие сотрудники банка никогда не будут звонить с подобными просьбами. Чтобы не стать жертвой мошенников, не следует предоставлять доступ к экрану телефона и не переводить деньги по запросу незнакомцев, сообщает gorodkirov.ru.

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