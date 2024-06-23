С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах есть "Сбер Онлайн"

Пользователи приложения «Сбербанк Онлайн», которые установили его на свои смартфоны, получили важное предупреждение от банка. Пресс-служба сообщила о новой угрозе, из-за которой можно потерять все средства на счёте в ближайшее время.

Эксперты сообщили о новом виде мошенничества, распространённом в разных регионах страны. Мошенники звонят людям через мессенджеры, выдавая себя за сотрудников банка. Особенно уязвимы те, кто пользуется мобильным приложением банка.