В Сыктывкаре почти завершили ремонт на одном из участков дорог
- 09:00 23 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Сыктывкаре продолжаются ремонтные работы на дорогах. МКП "Дорожное хозяйство" сообщает насколько готовы участки улиц.
В столице Коми ремонтируют дороги на разных улицах. Ещё не начаты работы на Первомайской улице от Куратова до Красноармейской, а также на Коммунистической от октябрьского проспекта до улицы Морозова.
На 21 июня уже почти доделан участок дороги подъезд к кладбищу в Верхнем Чове. Готовность составляет 98 процентов. На 75 процентов выполнена трасса Сыктывкар – Эжвинский район от улицы Малышева до Петрозаводской улицы.
На месте стоят работы на улице Крутой. На 15% готова улица Ломоносова от Трудовой до Кузнечной. Также работы сейчас идут на улице Морозова на участке подъезда к Автовокзалу. Там дорога готова на 20%.