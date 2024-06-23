В Сыктывкаре почти завершили ремонт на одном из участков дорог

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре продолжаются ремонтные работы на дорогах. МКП "Дорожное хозяйство" сообщает насколько готовы участки улиц. В столице Коми ремонтируют дороги на разных улицах. Ещё не начаты работы на Первомайской улице от Куратова до Красноармейской, а также на Коммунистической от октябрьского проспекта до улицы Морозова.

На 21 июня уже почти доделан участок дороги подъезд к кладбищу в Верхнем Чове. Готовность составляет 98 процентов. На 75 процентов выполнена трасса Сыктывкар – Эжвинский район от улицы Малышева до Петрозаводской улицы.