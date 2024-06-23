За сутки в Коми горели многоквартирный дом, баня и гараж станции технического обслуживания

В Сыктывкаре мужчина получил травмы во время пожара. Всего в Коми в этот день было три возгорания. Об этом сообщает МЧС региона.

22 июня пожарные Сыктывкара выезжали на вызов в местечко Дырнос. Там загорелся гараж станции технического обслуживания. Причиной возникновения огня стало неисправное электрооборудование. В результате происшествия пострадал мужчина 1993 года рождения.