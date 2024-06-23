За сутки в Коми горели многоквартирный дом, баня и гараж станции технического обслуживания
- 15:47 23 июня
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре мужчина получил травмы во время пожара. Всего в Коми в этот день было три возгорания. Об этом сообщает МЧС региона.
22 июня пожарные Сыктывкара выезжали на вызов в местечко Дырнос. Там загорелся гараж станции технического обслуживания. Причиной возникновения огня стало неисправное электрооборудование. В результате происшествия пострадал мужчина 1993 года рождения.
Второе ЧП произошло в Печоре. На улице Социалистической загорелся многоквартирный дом. На момент прибытия спасателей 5 человек уже самостоятельно эвакуировались. 12 человек огнеборцы спасли из огня. В результате происшествия никто не пострадал. Причиной возгорания также стала неисправность электрооборудования.
А вот в Верхней Максаковке под Сыктывкаром уже ночью 23 июня горела баня. Там огонь возник из-за неисправной отопительной печи.