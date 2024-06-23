Два проекта из Коми вошли в число финалистов всероссийской премии
- 13:37 23 июня
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- Анастасия Амелькина
Коми прошла отбор во всероссийской премии по молодёжному туризму. Это информацией делится на своей странице в социальных сетях глава региона Владимир Уйба.
Два проекта из Республики Коми попали в число финалистов всероссийской премии «Больше, чем регион». В её рамках оценивались усилия регионов по развитию молодёжного туризма. Всего участие приняли 54 региона, но лишь 19 из них прошли отбор. Республика Коми оказалась в их числе.
Имена лауреатов станут известны 5 июля на международной выставке-форуме “Россия”. Победители получат разнообразные призы, включая гранты на обучение, экскурсии на предприятия и поездки по России. Что ещё важнее, они станут амбассадорами программы «Больше, чем путешествие». Это даст им возможность участвовать в её ключевых мероприятиях и развивать свои проекты вместе с партнёрами премии.
Независимо от результата, выход в финал уже является значимым достижением. Финалисты - это два проекта. Первый - «Молодежное путешествие по Коми», второй - «Туристический медиахакатон. Взгляд на Россию», который выиграл грант Росмола в номинации «Открывай страну».