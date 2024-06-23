Два проекта из Коми вошли в число финалистов всероссийской премии

Коми прошла отбор во всероссийской премии по молодёжному туризму. Это информацией делится на своей странице в социальных сетях глава региона Владимир Уйба.

Два проекта из Республики Коми попали в число финалистов всероссийской премии «Больше, чем регион». В её рамках оценивались усилия регионов по развитию молодёжного туризма. Всего участие приняли 54 региона, но лишь 19 из них прошли отбор. Республика Коми оказалась в их числе.