Закуска лета: раскрыт лучший рецепт хрустящих малосольных огурцов

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Малосольные огурцы — это отличная холодная закуска, которая найдет свое место на любом столе. Специалисты "Едим дома" поделились проверенным рецептом приготовления этих огурчиков. Процесс засолки несложный и занимает всего 30 минут, но потребуется подождать около 3 дней, пока огурцы «созреют» в банке. Однако это ожидание полностью оправдается, уверяют кулинары.

Для приготовления вам понадобятся:

1–1,5 кг огурцов

1,5 литра воды

4 смородиновых листа

3 листа хрена

25 г соли

2 «зонтика» укропа

Чеснок по вкусу

Начнем с подготовки ингредиентов. Огурцы тщательно промойте в горячей воде и высушите с помощью бумажного полотенца. Листья хрена, смородины и укроп также промойте, но уже в холодной воде.

В чистую простерилизованную банку сначала уложите листья, укроп и немного чеснока, затем добавьте огурцы. Если огурцы крупные, проколите их ножом для лучшего просаливания. Сверху распределите оставшуюся зелень.

Маринад готовится в отдельной посуде: растворите соль в холодной питьевой воде и влейте полученный раствор в банку с огурцами. Закройте банку пластиковой крышкой и поставьте в темное место на 2–3 дня. При условии теплой температуры в помещении, огурцы могут засолиться быстрее, отмечают эксперты.

Приятного аппетита!