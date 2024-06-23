Глава Коми рассказал, куда сообщать о поломках на детских площадках

Глава Коми рекомендует жителям сообщать в администрации муниципалитетов о поломках на детских площадках, в парках и скверах. От этого зависит безопасность детей.

Владимир Уйба на своей странице в социальных сетях обратился к жителям региона. Глава советует обращаться в администрацию своего муниципального образования при обнаружении поломки элементов оборудования на разных общественных территориях. Особенно это касается скверов, парков, площадей и игровых городков во дворах.