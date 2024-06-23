Глава Коми рассказал, куда сообщать о поломках на детских площадках
- 20:15 23 июня
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- Анастасия Амелькина
Глава Коми рекомендует жителям сообщать в администрации муниципалитетов о поломках на детских площадках, в парках и скверах. От этого зависит безопасность детей.
Владимир Уйба на своей странице в социальных сетях обратился к жителям региона. Глава советует обращаться в администрацию своего муниципального образования при обнаружении поломки элементов оборудования на разных общественных территориях. Особенно это касается скверов, парков, площадей и игровых городков во дворах.
В случае с дворовой территорией стоит обращаться в управляющую компанию или ТСЖ. Если местные власти не отреагировали на ваши сигналы, приходите в филиалы Общественной приемной Главы Коми. Они открыты в каждом городе и районе. Там примут обращения и помогут принять меры.