Житель Уфы пытался угнать машину полицейских, пока они разнимали драку

В Уфе мужчина пытался угнать полицейскую машину, пока сотрудники разнимали дерущихся местных жителей. Об этом пишут РИА Новости.

21 июня в отделение полиции №5 УМВД по Уфе поступил звонок. Двое местных жителей устроили драку во дворе на улице Комарова. Когда сотрудники полиции прибыли на место вызова, то сразу покинули служебный автомобиль, и начали разнимать правонарушителей. В это время стоящий в стороне 30-летний мужчина сел за руль патрульно-постовой машины и попытался скрыться. При этом уфимец причинил вред здоровью полицейского, который пытался принять меры для остановки нарушителя.