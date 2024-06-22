Житель Уфы пытался угнать машину полицейских, пока они разнимали драку
- 08:15 22 июня
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- Анастасия Амелькина
В Уфе мужчина пытался угнать полицейскую машину, пока сотрудники разнимали дерущихся местных жителей. Об этом пишут РИА Новости.
21 июня в отделение полиции №5 УМВД по Уфе поступил звонок. Двое местных жителей устроили драку во дворе на улице Комарова. Когда сотрудники полиции прибыли на место вызова, то сразу покинули служебный автомобиль, и начали разнимать правонарушителей. В это время стоящий в стороне 30-летний мужчина сел за руль патрульно-постовой машины и попытался скрыться. При этом уфимец причинил вред здоровью полицейского, который пытался принять меры для остановки нарушителя.
Позже мужчину задержали. Оказалось, что ранее он уже был судим. За неправомерное завладение транспортом без цели хищения жителю Уфы может грозить до 5 лет лишения свободы.