Прощание с убитой в службе доставки сыктывкаркой состоится 30 мая
- 15:45 27 мая
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- Белла Лебедева
В Сыктывкаре, состоится прощание с 31-летней Алисой Р., которая стала жертвой нападения во время работы.
В Сыктывкаре, состоится прощание с 31-летней Алисой Р., которая стала жертвой нападения во время работы. Трагедия произошла вечером 24 мая в помещении службы доставки суши и роллов на улице Тентюковской. Алиса Р. работала на кухне, когда в заведение вошел пьяный мужчина, выражая свое недовольство из-за запаха еды, исходящего из его квартиры. Ситуация обострилась, и мужчина, используя нож, несколько раз ударил женщину в область шеи, головы и грудной клетки.
Атака была зафиксирована камерой видеонаблюдения. После нападения мужчину быстро оттащили от раненой, а пострадавшей немедленно вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, Алиса скончалась на следующий день в больнице.
Следственный комитет России по Республике Коми возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый в совершении преступления, Денис Нижников, был задержан сотрудниками уголовного розыска и впоследствии арестован по решению Сыктывкарского горсуда до 23 июля 2024 года. Отмечается, что до этого инцидента Нижников не имел судимостей.
Прощание с Алисой Р. запланировано на 30 мая в 11:00 в ритуальном зале на улице Гаражной. Информацию о времени и месте прощания сообщила мать убитой через социальные сети.