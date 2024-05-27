Прощание с убитой в службе доставки сыктывкаркой состоится 30 мая

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В Сыктывкаре, состоится прощание с 31-летней Алисой Р., которая стала жертвой нападения во время работы. В Сыктывкаре, состоится прощание с 31-летней Алисой Р., которая стала жертвой нападения во время работы. Трагедия произошла вечером 24 мая в помещении службы доставки суши и роллов на улице Тентюковской. Алиса Р. работала на кухне, когда в заведение вошел пьяный мужчина, выражая свое недовольство из-за запаха еды, исходящего из его квартиры. Ситуация обострилась, и мужчина, используя нож, несколько раз ударил женщину в область шеи, головы и грудной клетки.

Атака была зафиксирована камерой видеонаблюдения. После нападения мужчину быстро оттащили от раненой, а пострадавшей немедленно вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, Алиса скончалась на следующий день в больнице.

Следственный комитет России по Республике Коми возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый в совершении преступления, Денис Нижников, был задержан сотрудниками уголовного розыска и впоследствии арестован по решению Сыктывкарского горсуда до 23 июля 2024 года. Отмечается, что до этого инцидента Нижников не имел судимостей.