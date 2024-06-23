Дождались: индексация работающим пенсионерам с 2025 года - что важно знать

В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, начиная с февраля 2025 года. По словам депутата Госдумы Владимир Васильева, закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек. Как власти будут индексировать пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых, но продолжает трудиться, рассказал портал URA.ru.. В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам В Госдуму РФ был внесен законопроект, предусматривающий индексацию пенсий работающих пенсионеров, начиная с февраля 2025 года. Депутат Госдумы Владимир Васильев отметил, что документ планируют рассмотреть на следующей неделе. После его принятия индексация начнется в феврале 2025 года. По информации ТАСС, в документе не предусмотрены компенсации за период, когда индексация была приостановлена с 2016 года.

Согласно поправкам в закон «О страховых пенсиях», работающие пенсионеры будут получать пенсию в размере, рассчитанном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных ими средств за время приостановки индексации. Теперь законодатели предлагают возобновить эту социальную гарантию, учитывая, что многие пенсионеры вынуждены продолжать трудовую деятельность из-за недостаточного размера пенсионных выплат.

Когда была приостановлена индексация

Индексация пенсий для работающих пенсионеров была прекращена в 2016 году в соответствии с законом, подписанным президентом Владимиром Путиным в декабре 2015 года. Это решение было принято на фоне экономических трудностей, вызванных падением цен на нефть и снижением ВВП, сообщает РБК. В итоге в 2016 году численность работающих пенсионеров сократилась сразу на 35%, или более чем на 5 млн человек (данные Росстата).

Вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам поднимался неоднократно. В 2022 году в Пенсионном фонде (ныне — Социальный фонд) подсчитали, что возобновление такой индексации потребовало бы от бюджета до 500 млрд рублей с учетом доиндексации за все прошлые периоды.

В Пенсионном фонде отмечали, что у работающих пенсионеров есть зарплата, поэтому сам факт получения ими пенсий является своего рода льготой. Минфин в 2023 году также счел несостоятельной идею индексировать пенсии работающим пенсионерам, даже если индексация будет выборочной и охватит представителей отдельных профессий, пишет РБК.

Почему планируют возобновить индексацию пенсий?

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявил о планах возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров, приостановленную в 2016 году. Путин поручил партии «Единая Россия» совместно с правительством разработать и принять соответствующий законопроект в текущую сессию Госдумы, сообщает РБК.

«Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать», — заявил Путин на ПМЭФ.

Эксперты РБК считают решение о возобновлении индексации пенсий своевременным и правильным. Заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская отметила, что многие работающие пенсионеры за эти годы были вынуждены увольняться и переоформляться, чтобы вернуться на работу с увеличенной пенсией.

Кроме того, это решение может помочь вернуть на рынок труда людей старшего возраста в условиях острого дефицита кадров, подчеркнула эксперт. Теперь фискальные мотивы экономии средств на выплаты пенсий уступают потребностям рынка труда.

Сколько раз в год будет проводиться индексация пенсий?

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что с 2025 года пенсии в России будут индексироваться дважды в год — как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Ожидается индексация с 1 февраля 2025 года и увеличение стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года, подчеркнул министр.

Котяков пояснил, что в 2024 году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января на уровень фактической инфляции не менее чем на тысячу рублей. Новое решение позволит более оперативно реагировать на изменения уровня инфляции и обеспечивать своевременную индексацию пенсионных выплат.

Кому будут индексировать пенсии в 2025 году?

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Исаев сообщил, что работающим пенсионерам в России будут начислять выплаты, учитывая потенциальную пенсию с учетом всех индексаций с 2016 года. По словам Исаева, пенсия работающих пенсионеров будет рассчитываться с учетом всех недополученных повышений за последние восемь лет.

Он уточнил, что недополученная сумма не пропадет — она будет восстановлена, когда пенсионер перестанет работать. Кроме того, Исаев отметил, что пенсия будет индексироваться одинаково как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.

Таким образом, возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года будет происходить с учетом всех прошлых повышений, что позволит компенсировать потери от предыдущего решения об отмене индексации.