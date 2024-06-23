Нас ждут дожди и похолодание: новый прогноз погоды на эту неделю

Синоптики представили новый прогноз погоды на эту неделю. Синоптики из составили новый прогноз погоды на предстоящую неделю. Согласно их данным, первая половина недели будет дождливой, а во второй половине ожидается похолодание.

С понедельника по среду дневная температура будет в диапазоне +24...+25°C, а ночные температуры составят +16...+18°C. В четверг станет прохладнее - до +21°C днем и +14°C ночью. К концу недели температуры снизятся до +18°C днем и +10...+12°C ночью.

Ожидаются осадки практически каждый день по 20 июня. Прогнозируется сильный дождь с грозой, выпадет около 10 мм осадков. Во вторник, среду и четверг осадки будут умеренными. В воскресенье возможен небольшой дождь.