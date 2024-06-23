Нас ждут дожди и похолодание: новый прогноз погоды на эту неделю
- 08:30 23 июня
- 12+
- Служба новостей
Синоптики представили новый прогноз погоды на эту неделю.
Синоптики из составили новый прогноз погоды на предстоящую неделю. Согласно их данным, первая половина недели будет дождливой, а во второй половине ожидается похолодание.
С понедельника по среду дневная температура будет в диапазоне +24...+25°C, а ночные температуры составят +16...+18°C. В четверг станет прохладнее - до +21°C днем и +14°C ночью. К концу недели температуры снизятся до +18°C днем и +10...+12°C ночью.
Ожидаются осадки практически каждый день по 20 июня. Прогнозируется сильный дождь с грозой, выпадет около 10 мм осадков. Во вторник, среду и четверг осадки будут умеренными. В воскресенье возможен небольшой дождь.
Читайте также:
- Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 25 июня
- Что делать при появлении в небе беспилотника: инструкция, которая спасет вам жизнь
- Всего 2 раз так полить лук и крупные головки обеспечены на все лето
- Такого результата не ожидал никто: математик рассчитал точную дату конца СВО и победителя конфликта
- Дьявольская жара + 38 градусов придет в Россию уже скоро: Вильфанд рассказал о самом жарком месяце