Стали известны подробности страшного убийства сотрудницы доставки в Сыктывкаре

Стали известны подробности страшного нападения сыктывкарца на сотрудницу службы доставки.

По информации регионального управления Следственного комитета, трагичные события произошли в пятницу, 24 мая. 35-летний горожанин зашел в службу доставки по улице Теньтюковской, устроил скандал, а вскоре "перешёл от слов к действиям". Достав нож, он накинулся на одну из сотрудниц учреждения и множество раз вонзил его в различные части тела жертвы. Удары пришлись, в том числе в область шеи, головы и грудной клетки. Женщину госпитализировали в больницу. Медики боролись за её жизнь, но спустя сутки пострадавшая скончалась. Ей было 31 год.