Стали известны подробности страшного убийства сотрудницы доставки в Сыктывкаре
- 06:45 27 мая
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- Татьяна Зубова
Стали известны подробности страшного нападения сыктывкарца на сотрудницу службы доставки.
По информации регионального управления Следственного комитета, трагичные события произошли в пятницу, 24 мая. 35-летний горожанин зашел в службу доставки по улице Теньтюковской, устроил скандал, а вскоре "перешёл от слов к действиям". Достав нож, он накинулся на одну из сотрудниц учреждения и множество раз вонзил его в различные части тела жертвы. Удары пришлись, в том числе в область шеи, головы и грудной клетки. Женщину госпитализировали в больницу. Медики боролись за её жизнь, но спустя сутки пострадавшая скончалась. Ей было 31 год.
Агрессора задержали под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Известно, что горожанин ранее уже был судим.
В настоящий момент следователи проводят процессуальные действия для закрепления доказательственной базы.