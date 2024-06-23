В Сыктывкаре продолжают отключать горячую воду
- 08:45 23 июня
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре вновь отключат горячую воду. Какие адреса попали в список, сообщает Филиал "Коми" Группы "Т Плюс".
С 24 июня по 7 июля 2024 года в ряде адресов столицы Коми прекратят подачу горячей воды. Это связано с ремонтов теплосетей и испытаниями на них. В этот раз в список попали 13 улиц города.
Горячее водоснабжение отключат:
На улице Водопьянова, 4, 4/1, 15;
Восточной, 35, 35/1, 39;
Улице Громова, 45, 51, 58, 70;
Интернациональной дом 32;
Карла Маркса, 100, 102, 108, 111, 117, 119, 129, 145, 177;
Клары Цеткин, 2, 7, 10, 50;
На Октябрьском проспекте, 127, 127/1, 127/2, 127/3, 129, 129/3, 129/4, 129/5;
Улице Осипенко дом №12;
Улице Папанина дом 1/1;
Первомайской, 7, 9, 20;
Петрозаводской 4 и 10;
Чкалова дом 8;
Улица Энгельса дом №134.
Также с 25 июня по 4 июля горячую воду отключат в Верхнем Чове. В список вошли 15, 16, 17, 17А, 18, 20-26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 42, 50, 51, 52, 53, 55-60, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 64, 69-73, 75, 76, 77, 80, 89, 91, 93, 95 дома.