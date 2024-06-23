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В Сыктывкаре продолжают отключать горячую воду

В Сыктывкаре продолжают отключать горячую водуФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре вновь отключат горячую воду. Какие адреса попали в список, сообщает Филиал "Коми" Группы "Т Плюс".

С 24 июня по 7 июля 2024 года в ряде адресов столицы Коми прекратят подачу горячей воды. Это связано с ремонтов теплосетей и испытаниями на них. В этот раз в список попали 13 улиц города.

Горячее водоснабжение отключат:

На улице Водопьянова, 4, 4/1, 15;

Восточной, 35, 35/1, 39;

Улице Громова, 45, 51, 58, 70;

Интернациональной дом 32;

Карла Маркса, 100, 102, 108, 111, 117, 119, 129, 145, 177;

Клары Цеткин, 2, 7, 10, 50;

На Октябрьском проспекте, 127, 127/1, 127/2, 127/3, 129, 129/3, 129/4, 129/5;

Улице Осипенко дом №12;

Улице Папанина дом 1/1;

Первомайской, 7, 9, 20;

Петрозаводской 4 и 10;

Чкалова дом 8;

Улица Энгельса дом №134.

Также с 25 июня по 4 июля горячую воду отключат в Верхнем Чове. В список вошли 15, 16, 17, 17А, 18, 20-26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 42, 50, 51, 52, 53, 55-60, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 64, 69-73, 75, 76, 77, 80, 89, 91, 93, 95 дома.

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