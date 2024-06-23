В Сыктывкаре продолжают отключать горячую воду

В Сыктывкаре вновь отключат горячую воду. Какие адреса попали в список, сообщает Филиал "Коми" Группы "Т Плюс".

С 24 июня по 7 июля 2024 года в ряде адресов столицы Коми прекратят подачу горячей воды. Это связано с ремонтов теплосетей и испытаниями на них. В этот раз в список попали 13 улиц города.