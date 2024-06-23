Вкуснющий летний салат для похудения: без вреда для фигуры и "химозного" майонеза

Фото из архива "Про Города"

Летом и весной, когда начинается сезон свежих овощей и зелени, хочется побаловать себя ароматным и вкусным салатом. Однако во многих рецептах используется майонез, который не всегда полезен для фигуры. Существует простой рецепт вкусного и полезного салата, который предложил проект Styler от РБК-Украина. Для приготовления "быстрого" салата вам понадобятся следующие ингредиенты:

4 помидора

8 яиц

400 граммов крабовых палочек

1 банка кукурузы

несколько зубчиков чеснока

зелень (лук и укроп)

1 стакан греческого йогурта

1-2 ложки лимонной горчицы

соль и перец по вкусу. Начнем приготовление: сварите яйца, затем нарежьте их, крабовые палочки и помидоры. Измельчите зелень и смешайте все ингредиенты в большой миске.

Добавьте в смесь кукурузу, мелко нарезанный чеснок, греческий йогурт, соль и перец. Такой салат рассчитан на несколько порций. Кроме того, вы можете изменить его состав по своему вкусу.

"В такой салат можно добавить отварную или копченую курицу вместо крабовых палочек. Также его можно подавать с сухариками – будет очень вкусно!" – отметила автор рецепта.

Греческий йогурт: полезная альтернатива майонезу Греческий йогурт часто называют полезной альтернативой майонезу. Вот несколько его преимуществ: