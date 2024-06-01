В Коми упали цены на бензин и дизельное топливо
- 18:15 1 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми незначительно изменились цены на нефтепродукты. Бензин стал дешевле. Об изменении стоимости сообщает Комистат.
За неделю с 20 по 27 мая в регионе упали цены на бензин и дизельное топливо. В процентном соотношении нефтепродукты вернулись к стоимость зафиксированной 13 мая и упали на 0,12-0,22%. Актуальные средние потребительские цены в городах Коми:
Сыктывкар
марки АИ-92 - 44,51 рубля
марки АИ-95 - 52,10 рубля
марки АИ-98 и выше - 69,08 рубля
Дизельное топливо - 64,39 рубля
Ухта
марки АИ-92 - 45,50 рублей
марки АИ-95 - 52,35 рубля
марки АИ-98 и выше - 69,38 рубля
Дизельное топливо - 64,49 рубля
Воркута
марки АИ-92 - 51,55 рубля
марки АИ-95 - 54,88 рубля
Дизельное топливо - 66,92 рубля