Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми упали цены на бензин и дизельное топливо

В Коми упали цены на бензин и дизельное топливоФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми незначительно изменились цены на нефтепродукты. Бензин стал дешевле. Об изменении стоимости сообщает Комистат.

За неделю с 20 по 27 мая в регионе упали цены на бензин и дизельное топливо. В процентном соотношении нефтепродукты вернулись к стоимость зафиксированной 13 мая и упали на 0,12-0,22%. Актуальные средние потребительские цены в городах Коми:

Сыктывкар

марки АИ-92 - 44,51 рубля

марки АИ-95 - 52,10 рубля

марки АИ-98 и выше - 69,08 рубля

Дизельное топливо - 64,39 рубля

Ухта

марки АИ-92 - 45,50 рублей

марки АИ-95 - 52,35 рубля

марки АИ-98 и выше - 69,38 рубля

Дизельное топливо - 64,49 рубля

Воркута

марки АИ-92 - 51,55 рубля

марки АИ-95 - 54,88 рубля

Дизельное топливо - 66,92 рубля

...

  • 0

Популярное

Последние новости