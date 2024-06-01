В Коми упали цены на бензин и дизельное топливо

В Коми незначительно изменились цены на нефтепродукты. Бензин стал дешевле. Об изменении стоимости сообщает Комистат.

За неделю с 20 по 27 мая в регионе упали цены на бензин и дизельное топливо. В процентном соотношении нефтепродукты вернулись к стоимость зафиксированной 13 мая и упали на 0,12-0,22%. Актуальные средние потребительские цены в городах Коми: