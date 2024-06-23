В Коми с начала этого года заключено 515 социальных контрактов

В Коми каждый второй социальный контракт является успешным. Такую информацию разместил на своей странице в социальных сетях глава региона Владимир Уйба.

На территории Республики Коми с начала текущего года было подписано 515 социальных контрактов. Это предварительные результаты установленной системы поддержки, которая функционирует здесь уже пять лет.