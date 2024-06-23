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В Коми с начала этого года заключено 515 социальных контрактов

В Коми с начала этого года заключено 515 социальных контрактовФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми каждый второй социальный контракт является успешным. Такую информацию разместил на своей странице в социальных сетях глава региона Владимир Уйба.

На территории Республики Коми с начала текущего года было подписано 515 социальных контрактов. Это предварительные результаты установленной системы поддержки, которая функционирует здесь уже пять лет.

Соглашения между службами социальной защиты и жителями с низким доходом способствуют не только улучшению их финансового положения, но и дают возможность самореализации. К примеру, Айнур Сердитова-Джафарова благодаря социальному контракту открыла свою студию здоровья и красоты, а Елена Туркина — учебный центр «Грамотей».

По статистическим данным, 86% всех социальных контрактов в Республике являются успешными.

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