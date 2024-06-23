С 24 июня при выезде из города будут сразу аннулировать права: водителей ждет неприятный сюрприз

Лето традиционно ассоциируется с отдыхом и путешествиями. В это время тысячи россиян устремляются в различные уголки страны, чтобы насладиться теплой погодой, природой и сменой обстановки. Однако с увеличением числа отпускников и туристов на дорогах возрастает и количество водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, что существенно повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Для обеспечения безопасности на дорогах в летний период Госавтоинспекция (ГИБДД) планирует провести масштабные рейды по выявлению водителей, которые управляют транспортными средствами под воздействием алкоголя. С 24 июня на выездах из городов будут установлены специальные посты, где инспекторы будут тщательно проверять каждого автомобилиста.

Эксперты отмечают, что количество пьяных водителей традиционно увеличивается в праздничные и каникулярные дни, когда многие позволяют себе расслабиться и употребить алкоголь. Именно поэтому масштабные проверки становятся особенно актуальными — ГИБДД намерена использовать все доступные методы для выявления нетрезвых водителей и предотвращения трагедий на дорогах.

Инспекторы, в первую очередь, будут оценивать внешний вид и поведение автомобилистов, проверяя их на запах алкоголя. При малейшем подозрении водителей попросят пройти тест на алкотестере. Важно помнить, что отказ от прохождения освидетельствования приравнивается к управлению транспортным средством в нетрезвом состоянии и влечет за собой лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Эти строгие меры распространяются не только на фактически пьяных водителей, но и на трезвых автовладельцев, которые по неосмотрительности или доверчивости передали свой автомобиль нетрезвым знакомым или родственникам. Даже если сам водитель абсолютно трезв, но решил подвезти выпившего друга или родственника, он также рискует лишиться водительских прав. ГИБДД предупреждает, что в этот период будут жестко пресекаться любые нарушения, связанные с пьяным вождением.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что вождение под воздействием алкоголя представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья не только самого нарушителя, но и других участников дорожного движения. Поэтому к таким проявлениям будут применяться самые строгие меры, вплоть до длительного лишения прав.

Масштабные рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут не только на выездах из городов, но и на оживленных трассах, а также в населённых пунктах. Инспекторы ДПС будут использовать весь арсенал доступных средств, включая алкотестеры и другие технические устройства. Любой отказ от освидетельствования будет интерпретироваться как фактическое признание состояния опьянения.

Автомобилистам крайне важно проявлять максимальную ответственность и внимательность на дорогах, особенно в летний период. Употребление алкоголя перед поездкой может привести к серьезным последствиям, вплоть до длительной потери водительских прав. Кроме того, трезвым водителям следует воздержаться от передачи управления своим автомобилем нетрезвым знакомым или родственникам.

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения проявлять сознательность и строго соблюдать правила дорожного движения. Только ответственное поведение и взаимное уважение смогут обеспечить безопасные летние поездки, свободные от последствий, связанных с нетрезвым вождением, пишет progorod58.ru.