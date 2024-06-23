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В Коми обнаружили тело погибшего при опрокидывании лодки мужчины

В Коми обнаружили тело погибшего при опрокидывании лодки мужчиныФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми обнаружили тело мужчины, который пропал после инцидента с перевернувшейся лодкой. Такую информацию размещает БНК со ссылкой на Следственный комитет региона.

2 июня 2024 года неподалеку от деревни Бор, на расстоянии одного километра, произошел инцидент с перевернувшейся лодкой. В лодке находилось пятеро человек. В результате катастрофы погибли два мужчины, 1987 и 1994 годов рождения. Их тела не были найдены сразу после случившегося.

Сейчас в Усть-Цилемском районе было обнаружено тело мужчины, рожденного в 1994 году. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

В связи с гибелью мужчин проводится доследственная проверка. Региональное управление Следственного комитета уточнило, что трагедия произошла на протоке реки Печора — лодка двигалась от села Усть-Цильма в сторону деревни Бор.

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