Выпускной "Твои облака" проходит уже 11 лет: какие звёзды выступали за это время на мероприятии

Егор Крид, Юлианна Караулова и 5sta Family – все эти артисты бывали в Сыктывкаре. Каждый из них участвовал в республиканском выпускном “Твои облака”. БНК напомнило жителям Коми, какие звёзды ещё выступали на данном мероприятии в разные годы.

В 2024 году хедлайнером выпускного “Твои облака” стал дует Rasa. Мероприятие проходит в Коми с 2013 года, и за это время здесь выступили многие звёзды. Самым первым выступающим стал молдавский артист Дан Балан. Тогда на Стефановской площади собралось 5,5 тысяч жителей и гостей Сыктывкара.