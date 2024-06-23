Выпускной "Твои облака" проходит уже 11 лет: какие звёзды выступали за это время на мероприятии
- 08:15 23 июня
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- Анастасия Амелькина
Егор Крид, Юлианна Караулова и 5sta Family – все эти артисты бывали в Сыктывкаре. Каждый из них участвовал в республиканском выпускном “Твои облака”. БНК напомнило жителям Коми, какие звёзды ещё выступали на данном мероприятии в разные годы.
В 2024 году хедлайнером выпускного “Твои облака” стал дует Rasa. Мероприятие проходит в Коми с 2013 года, и за это время здесь выступили многие звёзды. Самым первым выступающим стал молдавский артист Дан Балан. Тогда на Стефановской площади собралось 5,5 тысяч жителей и гостей Сыктывкара.
В 2014 году на сцене для выпускников пел Дмитрий Колдун. Также тот год запомнился медленным танцем министра образования Владимира Шаркова и экс-ректора СГУ Марины Истиховской.
В 2015 году “Твои облака” собрали 10 тысяч человек. На сцене выступал Егор Крид, который во время концерта успел даже признаться в любви жительнице Коми.
В 2016 году на республиканский выпускной позвали российскую R&B-группа 5sta Family. Тогда впечатление от выступления артистов испортила непогода.
В 2017 году на «Облаках» зажигала группа MBAND. В тот год сыктывкарские поклонницы закидали участников группы предметами гардеробами и шоколадками.
В 2018 году в интернет-голосовании приглашенной звездой выбрали Никиту Алексеева, известного как ALEKSEEV (ныне ему запрещен въезд в Россию).
В 2019 году для выпускников выступал Тима Белорусских. На «разогреве» у популярного певца выступили студенческие коллективы города.
Позже из-за пандемии мероприятие долгое время не проходило. А уже в 2022 году на сцене сыктывкарцев поздравляла Mary Gu.
В прошлом году приглашенной звездой должен был стать Elman, но после экстренного обращения Владимира Путина в Коми отменили все массовые мероприятия. Заменила певца Юлианна Караулова, которая, несмотря на непогоду в тот день, собрала полную Стефановскую площадь.