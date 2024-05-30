В столице Коми простились с Алисой Рубан
- 15:45 30 мая
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- Белла Лебедева
В Сыктывкаре прошло прощание с Алисой Рубан, жертвой жестокого убийства, совершенного местным жителем.
Трагедия произошла 24 мая и вызвала шок среди жителей города. По словам мамы погибшей, Ларисы Леонидовны, причиной нападения стал неприятный запах из общепита, где работала Алиса, просачивающийся в квартиру убийцы. На прощание собрались сотни людей, в том числе родственники, коллеги и друзья девушки, а также множество тех, кто никогда не встречал Алису при жизни.
В траурном зале морга, где проходило отпевание, не хватило места для всех пришедших. По мнению Ларисы, не стоит искать виноватых среди коллег её дочери, поскольку действия убийцы были непредсказуемы. На момент трагедии Алиса заменяла больную коллегу, чем возможно спасла её жизнь.
Трагедия глубоко потрясла общество, вызвав волну обсуждений в социальных сетях и требования к строгому наказанию для Дениса Нижникова. Местная община, оплакивая потерю, ожидает справедливого решения суда.