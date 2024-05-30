В столице Коми простились с Алисой Рубан

В Сыктывкаре прошло прощание с Алисой Рубан, жертвой жестокого убийства, совершенного местным жителем.

Трагедия произошла 24 мая и вызвала шок среди жителей города. По словам мамы погибшей, Ларисы Леонидовны, причиной нападения стал неприятный запах из общепита, где работала Алиса, просачивающийся в квартиру убийцы. На прощание собрались сотни людей, в том числе родственники, коллеги и друзья девушки, а также множество тех, кто никогда не встречал Алису при жизни.