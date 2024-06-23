Житель Коми погиб в ходе проведения СВО
- 12:00 23 июня
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- Анастасия Амелькина
Тарас Чернобай из Троицко-Печорского района погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба на своей странице в социальных сетях.
22 июня глава региона на своей странице ВКонтакте разместил печальное известие о геройской гибели бойца на СВО. Тарас Николаевич Чернобай родился в посёлке Старый Салтов Харьковской области. До начала специальной военной операции он жил в посёлке Комсомольск-на-Печоре Троицко-Печорского района. Боец служил в ходе СВО пулемётчиком.
Руководитель Республики Коми выразил искренние соболезнования родным и близким рядового Тараса Чернобая, который геройски погиб в ходе проведения специальной военной операции.
“Пал смертью храбрых, защищая Родину и наш народ от неонацистов. Мы будем чтить его имя, передавая от поколения к поколению священную память о подвиге всех наших воинов!”- пишет Владимир Уйба.