Житель Коми погиб в ходе проведения СВО

Тарас Чернобай из Троицко-Печорского района погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба на своей странице в социальных сетях.

22 июня глава региона на своей странице ВКонтакте разместил печальное известие о геройской гибели бойца на СВО. Тарас Николаевич Чернобай родился в посёлке Старый Салтов Харьковской области. До начала специальной военной операции он жил в посёлке Комсомольск-на-Печоре Троицко-Печорского района. Боец служил в ходе СВО пулемётчиком.

Руководитель Республики Коми выразил искренние соболезнования родным и близким рядового Тараса Чернобая, который геройски погиб в ходе проведения специальной военной операции.