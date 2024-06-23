В результате атаки ВСУ в Севастополе погибло 5 человек
- 20:30 23 июня
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- Анастасия Амелькина
В Севастополе от ракет ВСУ пострадали около 100 человек. Пятеро погибли, среди них два ребёнка. Об этом пишет ТАСС.
Украина нанесла удар по гражданской инфраструктуре Севастополя ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российские ПВО сбили четыре ракет, еще одна ракета в ходе отражения отклонилась от траектории полета и подорвалась над городом.
По предварительной информации, в результате атаки погибло пять человек, двое из которых дети, пострадали почти 100. За медицинской помощью обратились жители Учкуевки и Любимовки. По словам губернатора Севастополя, ситуация на Учкуевке тяжелая, на место отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Также известно, что ранения получили люди, находившиеся на пляже и прилегающих территориях.