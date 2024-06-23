В результате атаки ВСУ в Севастополе погибло 5 человек

В Севастополе от ракет ВСУ пострадали около 100 человек. Пятеро погибли, среди них два ребёнка. Об этом пишет ТАСС.

Украина нанесла удар по гражданской инфраструктуре Севастополя ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российские ПВО сбили четыре ракет, еще одна ракета в ходе отражения отклонилась от траектории полета и подорвалась над городом.