В Коми подросток на мотосамокате попал в ДТП
- 12:15 23 июня
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- Анастасия Амелькина
В Коми ребёнок получил травмы различной степени тяжести после езды на мотосамокате. Об этом сообщает УГИБДД региона.
22 июня около семи часов вечера в Ухтинском районе произошло ДТП. Мальчик 2009 года рождения ехал за рулём мотосамоката по автодороге Подъезд к посёлку Первомайский. Несовершеннолетний не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части.
У ребёнка диагностировано сотрясение и черепно-мозговая травма, также он находился в состоянии после судорог. Пострадавшего увезли в больницу. В момент случившегося он был без шлема.
Мотосамокат подростку не принадлежит. Ему транспорт одолжил знакомый. В отношении хозяина мотосамоката составлен административный акт за передачу транспорта ребёнку, ведь при наличии двигателя данное средство относится к мопедам.