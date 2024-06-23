В Коми подросток на мотосамокате попал в ДТП

Фото УГИБДД по Коми

В Коми ребёнок получил травмы различной степени тяжести после езды на мотосамокате. Об этом сообщает УГИБДД региона. 22 июня около семи часов вечера в Ухтинском районе произошло ДТП. Мальчик 2009 года рождения ехал за рулём мотосамоката по автодороге Подъезд к посёлку Первомайский. Несовершеннолетний не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части.

У ребёнка диагностировано сотрясение и черепно-мозговая травма, также он находился в состоянии после судорог. Пострадавшего увезли в больницу. В момент случившегося он был без шлема.