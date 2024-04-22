"Операция 'Карпаты'": военно-историческая премьера на Wink.ru

Накануне Дня Победы онлайн-кинотеатр Wink.ru традиционно представляет военно-историческую премьеру. Два непримиримых врага вынуждены объединиться, чтобы обезвредить бандитское подполье в послевоенных Карпатах. 25 апреля 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru выйдут все восемь серий военно-исторического детектива "Операция “Карпаты” (16+). "Операция “Карпаты” пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "Библиотекарь"‎ и другие). Телепремьера сериала состоится на канале РЕН ТВ.

Главные роли исполнили Владимир Веревочкин ("Летчик", "Игра на выживание"), Александр Лойе ("Зверобой", "Челюскин. Первые"), Олег Фомин ("ГДР", "СМЕРШ. Продолжение"), Мария Лисовая ("СМЕРШ. Продолжение") и Екатерина Волкова ("Начальник разведки"). Сценарий написал Андрей Житков — автор успешной шпионской политической драмы "ГДР" ‎(16+) и криминального детектива "Зло" (16+).

Трейлер: https://youtu.be/D8v_9akl7kU

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/5_jN2Ay-c6Dmww (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)

Сюжет основан на реальных событиях. 1949 год, Карпаты. Две полные противоположности — оперативник-лейтенант Вороновский и вор-рецидивист Чума — после трагической гибели опытнейшего внедренца майора Леснова вынуждены вместе пойти на сложнейшее задание. Им необходимо проникнуть в бандподполье, чтобы предотвратить крупные теракты против советских и партийных деятелей, внутренних войск и местного населения.

При подготовке к съемкам команда изучала в архивах официальные документы, личные дневники и письма участников.

— Благодаря им мы смогли почерпнуть атмосферу тех событий, да и вообще почувствовать, что там происходило. Верю, что зрителю будет интересно смотреть сериал, ведь в нем есть и динамичное развитие событий, и неожиданные ходы. Спасибо нашему автору сценария Андрею Житкову, который умеет делать захватывающие истории, — рассказал продюсер сериала Ярослав Нуварьев.