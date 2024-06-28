Сыктывкарцы смогут дать свою оценку короткометражным фильмам
- 23:00 28 июня
- 16+
- Олег Помидоров
7 июля в парке им. Кирова пройдет фестиваль уличного кино. Любители фильмов смогут не только посмотреть лучшие короткометражки под открытым небом, но и весело провести время всей семьей.
В этом году организаторы приготовили интересную программу для молодых и взрослых зрителей. С 11 утра на территории скейт-парка пройдет праздничный концерт ко Дню семьи, любви и верности, детская программа и показ фильма "Летучий корабль", а в 15:30 и 19:00 пройдут сеансы фестиваля уличного кино.
Каждый зритель сможет проголосовать и выбрать лучшие короткометражки по своему мнению. Результаты голосования будут объявлены осенью. Помимо просмотров, зрителей ждут интерактивные зоны, фотозона, конкурс на самый оригинальный плед, лекции и многое другое.
Как рассказала руководитель “КомиКино” Мария Вахнина, фестиваль для Сыктывкара стал хорошей традицией, и с каждым годом все больше людей приходят со своими близкими, чтобы насладиться миром короткометражек.