Сыктывкарцы смогут дать свою оценку короткометражным фильмам

7 июля в парке им. Кирова пройдет фестиваль уличного кино. Любители фильмов смогут не только посмотреть лучшие короткометражки под открытым небом, но и весело провести время всей семьей.

В этом году организаторы приготовили интересную программу для молодых и взрослых зрителей. С 11 утра на территории скейт-парка пройдет праздничный концерт ко Дню семьи, любви и верности, детская программа и показ фильма "Летучий корабль", а в 15:30 и 19:00 пройдут сеансы фестиваля уличного кино.