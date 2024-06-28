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Сыктывкарцы смогут дать свою оценку короткометражным фильмам

Сыктывкарцы смогут дать свою оценку короткометражным фильмамфото из архива "Про Город Сыктывкар"

7 июля в парке им. Кирова пройдет фестиваль уличного кино. Любители фильмов смогут не только посмотреть лучшие короткометражки под открытым небом, но и весело провести время всей семьей. 

В этом году организаторы приготовили интересную программу для молодых и взрослых зрителей. С 11 утра на территории скейт-парка пройдет праздничный концерт ко Дню семьи, любви и верности, детская программа и показ фильма "Летучий корабль", а в 15:30 и 19:00 пройдут сеансы фестиваля уличного кино. 

Каждый зритель сможет проголосовать и выбрать лучшие короткометражки по своему мнению. Результаты голосования будут объявлены осенью. Помимо просмотров, зрителей ждут интерактивные зоны, фотозона, конкурс на самый оригинальный плед, лекции и многое другое. 

Как рассказала руководитель “КомиКино” Мария Вахнина, фестиваль для Сыктывкара стал хорошей традицией, и с каждым годом все больше людей приходят со своими близкими, чтобы насладиться миром короткометражек. 

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