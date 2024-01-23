В зоне СВО погиб сержант из Коми
- 07:00 23 января
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- Татьяна Зубова
В зоне СВО погиб боец из Коми Олег Чередов. Трагичной новостью поделился в своем телеграм-канале глава региона Владимир Уйба.
Сержант Чередов - уроженец села Ижма. До призыва в ряды вооруженных сил Российской Федерации жил и работал в Сыктывкаре. На фронте наш земляк выполнял боевые задачи в должности радиотелеграфиста ультракоротковолновых и дециметровых радиостанций малой мощности.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего бойца.
Напомним, ранее в столице Коми во время выполнения служебных обязанностей погиб росгвардеец. Правоохранитель ценой собственной жизни спас женщину, что едва не утонула в реке Вычегде. За столь отважный подвиг его посмертно удостоили медали "За спасение погибавших", передав награду на хранение родителям бойца.
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