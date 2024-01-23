В зоне СВО погиб сержант из Коми

В зоне СВО погиб боец из Коми Олег Чередов. Трагичной новостью поделился в своем телеграм-канале глава региона Владимир Уйба.

Сержант Чередов - уроженец села Ижма. До призыва в ряды вооруженных сил Российской Федерации жил и работал в Сыктывкаре. На фронте наш земляк выполнял боевые задачи в должности радиотелеграфиста ультракоротковолновых и дециметровых радиостанций малой мощности.