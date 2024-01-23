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В зоне СВО погиб сержант из Коми

В зоне СВО погиб сержант из Коми

В зоне СВО погиб боец из Коми Олег Чередов. Трагичной новостью поделился в своем телеграм-канале глава региона Владимир Уйба.

Сержант Чередов - уроженец села Ижма. До призыва в ряды вооруженных сил Российской Федерации жил и работал в Сыктывкаре. На фронте наш земляк выполнял боевые задачи в должности радиотелеграфиста ультракоротковолновых и дециметровых радиостанций малой мощности.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Напомним, ранее в столице Коми во время выполнения служебных обязанностей погиб росгвардеец. Правоохранитель ценой собственной жизни спас женщину, что едва не утонула в реке Вычегде. За столь отважный подвиг его посмертно удостоили медали "За спасение погибавших", передав награду на хранение родителям бойца.

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