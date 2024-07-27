Ученые выяснили, люди с какой группой крови самые красивые люди Земли

Фото из архива "Про Города"

Исследование ученых определило, представители какой группы крови считаются наиболее привлекательными. Ученые провели масштабное исследование, которое установило, что обладатели определенной группы крови имеют уникальные черты, делающие их более привлекательными.

Люди с первой группой крови считаются притягательными и привлекательными, а также отличаются высокой сексуальной активностью.

Представители второй группы крови обладают харизмой, разнообразными талантами и высокой продуктивностью на работе.

Люди с третьей группой крови выделяются трудоспособностью, нежностью и чувствительностью.

Те, у кого четвертая группа крови, отличаются романтичностью и стремлением к достижению целей.

Исследование также выявило связь между группой крови и личностными характеристиками. Обладатели первой группы крови стремятся к успеху и накоплению богатства. Люди с третьей группой крови отмечены финансовым успехом, а представители четвертой группы крови имеют больше шансов на долгую жизнь из-за сильного иммунитета.