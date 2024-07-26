Крупные неприятности ждут всех от этих рыбных паштетов. Предупреждение Роскачества

Роскачество выявило в рыбном паштете «Путина» опасные для здоровья бактерии, которые могут привести к симптомам пищевой токсикоинфекции у людей с ослабленным иммунитетом. Роскачество исследовало 16 марок рыбных риетов по 89 показателям безопасности, качества и составу маркировки, и вся продукция была произведена в России, сообщает портал konkurent.ru.

В одном грамме паштета «Путина» были обнаружены бактерии Bacillus cereus, грамположительные спорообразующие бактерии, которые большую часть времени находятся в почве. Эти условно-патогенные бактерии могут вызвать пищевую токсикоинфекцию у людей с ослабленной иммунной системой.