Крупные неприятности ждут всех от этих рыбных паштетов. Предупреждение Роскачества
- 00:00 27 июля
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- Служба новостей
Роскачество выявило в рыбном паштете «Путина» опасные для здоровья бактерии, которые могут привести к симптомам пищевой токсикоинфекции у людей с ослабленным иммунитетом. Роскачество исследовало 16 марок рыбных риетов по 89 показателям безопасности, качества и составу маркировки, и вся продукция была произведена в России, сообщает портал konkurent.ru.
В одном грамме паштета «Путина» были обнаружены бактерии Bacillus cereus, грамположительные спорообразующие бактерии, которые большую часть времени находятся в почве. Эти условно-патогенные бактерии могут вызвать пищевую токсикоинфекцию у людей с ослабленной иммунной системой.
Риеты из горбуши и кеты торговой марки «Лента» показали превышение допустимого количества микроорганизмов (КМАФАнМ). Как объяснили в Роскачестве, риеты проходят тепловую обработку после расфасовки, что должно убивать микроорганизмы и инактивировать ферменты. Но нарушения в пастеризации и условиях хранения могут позволить микроорганизмам размножаться, приводя к порче продукта. Замдиректора департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ВНИРО Любовь Абрамова пояснила, что такие обстоятельства могут благоприятствовать развитию патогенных микроорганизмов.
В продуктах девяти брендов (включая «Балтийский берег», «Авача», «О’Кей», «Ашан», «Лунское море», «Вкусвилл», «Самокат», «Из лавки» и «Мирамар») обнаружена видовая подмена рыбы. В некоторых случаях треску заменяли на более дешевый минтай, а форель и кету заменяли или дополняли горбушей для снижения себестоимости. В риетах торговых марок «Меридиан» и «Путина» также были найдены незаявленные ингредиенты, такие как крахмал и сахар.
Вместе с тем, ни в одном из исследованных риетов не были обнаружены бактерии кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококки, дрожжи или плесень. Продукция двух марок («Вкусвилл» и «365 дней») соответствовала всем обязательным требованиям законодательства. Бренд «Санта Бремор» соответствовал даже опережающему стандарту Роскачества.
Производители оперативно отреагировали на результаты исследования. Так, представитель брендов «Мирамар», «Ашан» и «О’Кей» сообщил о выявленных нарушениях технологического процесса изготовителя фарша и принятых мерах по контролю качества. Производители брендов «Вкусвилл», «Самокат» и «Из лавки» направили план корректирующих мероприятий. Компания «Авача» скорректировала маркировку на упаковке, а «Лунское море» провело валидацию сырья поставщика и разработало план корректирующих мероприятий.