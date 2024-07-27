В Коми нагрянули дожди

В Коми похолодало. Утром жители могут наблюдать туман. Днём пройдут дожди. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

27 июля 2024 года в Республике будет облачно с прояснениями. В дневное время местами пройдёт небольшой дождь, а на юго-востоке он будет умеренный. Ночью температура опустится до +7…+12 градусов, на крайнем северо-востоке в это время поднимется туман. Ожидается также северный ветер 5-10 метров в секунду.