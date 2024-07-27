В Коми нагрянули дожди
- 06:30 27 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми похолодало. Утром жители могут наблюдать туман. Днём пройдут дожди. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.
27 июля 2024 года в Республике будет облачно с прояснениями. В дневное время местами пройдёт небольшой дождь, а на юго-востоке он будет умеренный. Ночью температура опустится до +7…+12 градусов, на крайнем северо-востоке в это время поднимется туман. Ожидается также северный ветер 5-10 метров в секунду.
Сыктывкарцев в этот день ждёт небольшой дождь и северо-восточный ветер. Днём на столбике термометра можно будет наблюдать отметку в +17…+19 градусов. Дожди также пройдут в Ухте, Печоре, Объячево, Троицко-Печорске и на Вуктыле. В Воркуте температура днём +18…+20 градусов.