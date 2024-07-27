В Сыктывкаре охранник украл у сотрудницы серьги

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Работница сортировочного центра обратилась в полицию Сыктывкара. Охранник украл у женщины ювелирное украшение. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона. Сыктывкарка написала заявление о краже в полицию. У неё украли серьги стоимостью 30 тысяч рублей. Женщина рассказала, что работает в сортировочном центре популярного маркетплейса. На территорию предприятия нельзя проходить с металлическими аксессуарами. Не подлежащие проносу в рабочую зону вещи работники оставляют на посту охраны.

Жительница столицы Коми забывала снимать ювелирные украшения и оставляла их у охранников. В одну из смен женщина забыла забрать серьги, а на следующий день на работе их уже не оказалось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1962 года рождения. Ранее мужчина уже был судим. Дома у него обнаружили серьги, которые он планировал продать.