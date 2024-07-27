В Сыктывкаре отремонтировали ещё один участок дороги

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре подходят к завершению дорожные работы у Автовокзала. Об этом сообщает МКП "Дорожное хозяйство". За неделю в столице Коми продвинулся ход работ на разных участках дорог города. Так, на 4% выросла готовность подъезда к Автовокзалу на улице Морозова. Теперь данный участок готов на 99 процентов.

На 15% вырос объём на улице Ломоносова от Трудовой до Кузнечной. Общая готовность составляет 90 процентов.

Также на 5% ближе к завершению стал участок дороги на Крутой улице. Всё также на 99 процентах стоит готовность подъезда к кладбищу в Верхнем Чове. Работы на Первомайской улице и Коммунистической всё ещё не начались.