Пенсии повышаются, указ уже подписан: Голикова огласила новый размер выплат пенсионерам

Эта информация стала предметом обсуждения после публикации проекта бюджета, содержащего предложения по увеличению выплат. Условия получения страховой пенсии по возрасту: Возрастные требования: пенсионный возраст для женщин составит 60 лет, для мужчин — 65 лет, однако эти нормы вступят в силу только с 2028 года. Сейчас действует переходный период.

Трудовой стаж: минимальный необходимый трудовой стаж для выхода на пенсию в текущем году составляет 14 лет, а в следующем году этот показатель увеличится до 15 лет.