«Некуда наступить!»: туристы назвали пляж на Черном море, куда лучше не соваться
- 15:17 27 июля
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- Служба новостей
Курортный сезон продолжается: туристы со всей России едут в отпуск на Черное море. Побережье буквально заполонили отдыхающие. Ранее в сети уже показывали обстановку на пляжах Сочи и Адлера, Геленджика и абхазского города Гагры. В этом материале 76.ru показывает пляжи Анапы.
Фотограф Марианна в своем телеграм-канале показала, как по утрам выглядит популярный пляж Высокий берег. Судя по кадрам, многим отдыхающим места буквально не досталось: приходилось стоять.
— Мама дорогая! Некуда наступить, — пошутила Ольга в комментариях.
Уже к 10 утра воздух в Анапе прогревается до +30 °С, а вода — +27 °С. Многие туристы считают, что это комфортные температуры для пляжного отдыха, так люди остаются на берегу на весь день.
— Ужас, что ж они все сюда пришли. Берег большой, — поддержала ее Мария.