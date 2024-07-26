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В Коми с начала 2025 года изменятся возможности использования маткапитала 

В Коми с начала 2025 года изменятся возможности использования маткапитала Фото из архива редакции

В Коми увеличили возможности применения материнского капитала. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

С начала 2025 года данные средства станут доступными для покупки земельных участков внутри республики.

Участок, приобретенный с использованием этих средств, должен быть записан на всех членов семьи: супругов и детей. Ограничений по размеру участка не предусмотрено.

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