В Коми с начала 2025 года изменятся возможности использования маткапитала
- 21:45 26 июля
- 6+
- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
В Коми увеличили возможности применения материнского капитала. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.
С начала 2025 года данные средства станут доступными для покупки земельных участков внутри республики.
Участок, приобретенный с использованием этих средств, должен быть записан на всех членов семьи: супругов и детей. Ограничений по размеру участка не предусмотрено.
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