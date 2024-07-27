Финальная подкормка лука в конце июля: после полива этим луковицы пролежат до следующего сезона
- 07:15 27 июля
- 12+
- Служба новостей
Последняя подкормка лука в июле играет ключевую роль в получении сочных луковиц, которые будут отличаться долгой лёжкостью. Особенно удобрение актуально, если культура посажена на не очень плодородной земле. Огородный эксперт, ведущий Дзен-канал «Сад. Огород. Лайф», рекомендует вносить монофосфат калия с бором.
Удобрение не только делает луковицы крупнее, но и повышает их иммунитет, помогая им долго храниться. Фосфор способствует росту плотных и хрустящих луковиц. Калий повышает иммунитет, защищает от болезней и продлевает срок хранения. Бор ускоряет образование белка и крахмала, обеспечивая полное вызревание луковицы.
Для подкормки разведите одну столовую ложку монофосфата калия в десяти литрах воды. Отдельно растворите 2 г борной кислоты в тёплой воде. Добавьте раствор борной кислоты в ведро с монофосфатом калия. Раствор рассчитан на 2 кв. м луковой грядки.
С помощью этой простой подкормки вы получите богатый урожай лука, который будет радовать вас весь год, пишет портал hibiny.ru.