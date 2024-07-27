Финальная подкормка лука в конце июля: после полива этим луковицы пролежат до следующего сезона

Последняя подкормка лука в июле играет ключевую роль в получении сочных луковиц, которые будут отличаться долгой лёжкостью. Особенно удобрение актуально, если культура посажена на не очень плодородной земле. Огородный эксперт, ведущий Дзен-канал «Сад. Огород. Лайф», рекомендует вносить монофосфат калия с бором.

Удобрение не только делает луковицы крупнее, но и повышает их иммунитет, помогая им долго храниться. Фосфор способствует росту плотных и хрустящих луковиц. Калий повышает иммунитет, защищает от болезней и продлевает срок хранения. Бор ускоряет образование белка и крахмала, обеспечивая полное вызревание луковицы.