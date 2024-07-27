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Ухтинец попал под колёса ВАЗа во дворе

Ухтинец попал под колёса ВАЗа во дворе Фото УГИБДД по Коми

В Ухте пешеход попал под колёса отечественного авто. Как это произошло и в каком состоянии мужчина, сообщает УГИБДД Коми.

26 июля 2024 года около 08:58 в Ухте произошло ДТП. Водитель ВАЗ 1959 года рождения ехал по двору 4 дома на Станционной улице. На проезжей части перед автомобилем находился местный житель 1970 года рождения. “Одиннадцатая” наехала на пешехода.

Мужчина получил ушиб голени. Госпитализация ему не потребовалась. Водитель за рулём с 1997 года. За нарушения правил дорожного движения он привлекался дважды.

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