Ухтинец попал под колёса ВАЗа во дворе

В Ухте пешеход попал под колёса отечественного авто. Как это произошло и в каком состоянии мужчина, сообщает УГИБДД Коми.

26 июля 2024 года около 08:58 в Ухте произошло ДТП. Водитель ВАЗ 1959 года рождения ехал по двору 4 дома на Станционной улице. На проезжей части перед автомобилем находился местный житель 1970 года рождения. “Одиннадцатая” наехала на пешехода.