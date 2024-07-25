Под Сыктывкаром погиб мужчина на гидроцикле, упав в реку

Водитель гидроцикла погиб под Сыктывкаром. Об этом "КомиОнлайн" сообщили в СУ СК по Коми.

Трагедия случилась 21 июля в селе Пажга Сыктывдинского района. Трое местных жителей проводили время на берегу реки Сысолы. Один из них решил прокатиться на гидроцикле, но на повороте сорвался в воду. Его друг сразу же попытался помочь, но спасти не удалось; мужчина утонул. В тот же день прибывшие спасатели извлекли тело из воды.