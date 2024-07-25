Под Сыктывкаром погиб мужчина на гидроцикле, упав в реку
- 16:30 25 июля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
Водитель гидроцикла погиб под Сыктывкаром. Об этом "КомиОнлайн" сообщили в СУ СК по Коми.
Трагедия случилась 21 июля в селе Пажга Сыктывдинского района. Трое местных жителей проводили время на берегу реки Сысолы. Один из них решил прокатиться на гидроцикле, но на повороте сорвался в воду. Его друг сразу же попытался помочь, но спасти не удалось; мужчина утонул. В тот же день прибывшие спасатели извлекли тело из воды.
Сейчас начато расследование по факту гибели 50-летнего мужчины.
В прошлом году в Коми зарегистрировали 68 водных происшествий. По сравнению с 2022 годом, это число уменьшилось на 8,1 процента. В минувшем году на водоемах республики погиб 51 человек, а в 2022 году – 67.