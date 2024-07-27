В Коми прошла экологическая акция

В Сосногорске прошла акция, в рамках которой у жителей принимали отходы. После их переработают. Об этом сообщает глава региона Владимир Уйба.

27 июля 2024 года с 10 до 12 часов в Сосногорске проходила акция “Зелёная суббота”. Жители города посетили площадь имени Гагарина, чтобы сдать отходы и подарить им вторую жизнь. Желающие приносили макулатуру, крышки, бутылки, флаконы от бытовой химии, канистры из-под масел, блистеры, а также пластиковые карты, зубные щетки, тюбики от кремов и алюминиевые банки.