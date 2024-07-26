Берите сразу 2 пачки, внутри чистейшие сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла
- 23:37 26 июля
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- Служба новостей
В России сливочное масло остаётся одним из самых популярных продуктов, не теряя востребованности даже в пост, когда употребление молочных продуктов снижается. Однако не все масла полезны.
Некоторые покупатели обходят стороной определённые бренды из-за сомнений в их качестве. Считается, что настоящий продукт становится редкостью, а в магазинах часто встречаются подделки на основе пальмового масла или животного жира. Исследования Росконтроля подтверждают это, но также показывают, что надёжные производители всё же существуют.
Росконтроль выделил четыре достоверных бренда сливочного масла, которые можно приобретать без опасений. Все они характеризуются высоким качеством и содержат исключительно натуральные сливки:
- «Экомилк» (82,5% жирности) — после корректировки производственных процессов стал одним из лучших на рынке.
- «Брест-Литовск» — рекомендуется покупать только в доверенных магазинах.
- «Вкуснотеево» — производимое строго по стандартам и содержащее только натуральные ингредиенты.
- «Из Вологды» — сделанное по традиционным рецептам и отличающееся высоким качеством.
При выборе сливочного масла важно учитывать его состав и уровень жирности, предпочтение следует отдавать продукту с высокой молочной жирностью. Покупайте масло только в надёжных торговых точках, чтобы быть уверенными в его качестве.
Сливочное масло — это не только вкусный, но и полезный продукт, содержащий витамины и минералы, необходимые для здоровья. Поэтому добавляйте его в свой рацион, соблюдая меру, пишет progoroduhta.ru.