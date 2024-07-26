Берите сразу 2 пачки, внутри чистейшие сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

В России сливочное масло остаётся одним из самых популярных продуктов, не теряя востребованности даже в пост, когда употребление молочных продуктов снижается. Однако не все масла полезны.

Некоторые покупатели обходят стороной определённые бренды из-за сомнений в их качестве. Считается, что настоящий продукт становится редкостью, а в магазинах часто встречаются подделки на основе пальмового масла или животного жира. Исследования Росконтроля подтверждают это, но также показывают, что надёжные производители всё же существуют.