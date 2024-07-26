В Усинске вахтовик отдал аферистам миллион рублей
- 22:45 26 июля
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- Елизавета Петрова
В Усинске вахтовик попал в финансовую ловушку, потеряв миллион рублей. Мошенники убедили жителя Марий Эл оформить кредит, чтобы отменить якобы существующий заем. Об этом сообщают в региональном УМВД.
В отделение полиции Усинска пришел водитель-вахтовик 1971 года рождения из Республики Марий Эл. Мужчина рассказал правоохранителям, что с ним связался незнакомец, представившийся менеджером сотовой компании, и сообщил, что срок действия его сим-карты истек.
Для продления контракта удаленно злоумышленник попросил передать шестизначный код, который должен был прийти на телефон. Затем в мессенджере мужчине написал якобы представитель портала государственных услуг, утверждая, что его личный кабинет взломан и что мошенники подали заявку на кредит.
Чтобы избежать незаконной операции, потерпевшему посоветовали взять встречные кредиты и перевести средства на защитные счета. Мужчина поверил и на следующий день оформил несколько займов и кредитных карт, обналичил деньги в банкомате и через платежную систему перевел злоумышленникам более 1,2 млн рублей.
По аналогичной схеме обманули также женщину 1980 года рождения из Сосногорска, временно безработную. Она перевела мошенникам около 19 тысяч рублей.
По обоим случаям правоохранительные органы возбудили уголовные дела по признакам мошенничества, предусмотренного ч. 2 ч. 4 ст. 159 УК РФ.