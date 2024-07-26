В Усинске вахтовик отдал аферистам миллион рублей

В Усинске вахтовик попал в финансовую ловушку, потеряв миллион рублей. Мошенники убедили жителя Марий Эл оформить кредит, чтобы отменить якобы существующий заем. Об этом сообщают в региональном УМВД.

В отделение полиции Усинска пришел водитель-вахтовик 1971 года рождения из Республики Марий Эл. Мужчина рассказал правоохранителям, что с ним связался незнакомец, представившийся менеджером сотовой компании, и сообщил, что срок действия его сим-карты истек.