Беру соль и растительное масло и делаю мощное средство для уборки — весь налет уйдет, а кухня будет блестеть как новая
- 11:04 27 июля
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- Служба новостей
Если вы хотите поддерживать чистоту и блеск на кухне, вам стоит обратить внимание на удивительные свойства соли и растительного масла. Они способны стать вашими не заменимыми помощниками в уборке на кухне.
Эти два простых ингредиента способны творить чудеса в борьбе с налетом на кухонных поверхностях. При этом найти их можно буквально в каждом доме.\
Смесь, приготовленная из этих ингредиентов, обладает удивительными чистящими свойствами. Она способна удалить даже стойкий налет с таких поверхностей как плита, мойка и смесители.
Чтобы создать это чудо-средство, вам потребуется всего лишь глубокая емкость, 1 чайная ложка соли и 1 столовая ложка растительного масла. Насыпьте соль в емкость, затем добавьте туда же масло и тщательно перемешайте до образования однородной кашицы.
Для использования этого средства возьмите губку и нанесите на нее приготовленную смесь. После чего аккуратно потрите загрязненные поверхности, уделяя особое внимание тем местам, где образовался налет. В конце удалите остатки средства влажной тряпкой или губкой.
Этот простой и доступный способ поможет вам поддерживать чистоту и блеск ваших кухонных поверхностей без использования агрессивных химических средств, пишет hibiny.ru.