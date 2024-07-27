Беру соль и растительное масло и делаю мощное средство для уборки — весь налет уйдет, а кухня будет блестеть как новая

Если вы хотите поддерживать чистоту и блеск на кухне, вам стоит обратить внимание на удивительные свойства соли и растительного масла. Они способны стать вашими не заменимыми помощниками в уборке на кухне.

Эти два простых ингредиента способны творить чудеса в борьбе с налетом на кухонных поверхностях. При этом найти их можно буквально в каждом доме.\