Вильфанд дал прогноз: главный синоптик пообещал россиянам похолодание в ближайшие дни

Фото из архива "Про Города"

С понедельника, 29 июля, в Центральную Россию начнут приходить холодные воздушные массы, что приведет к снижению температуры до 19...22℃. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Понедельник принесет значительные изменения в погодных условиях. Циркуляция воздуха изменится, и более прохладный воздух с севера начнет поступать в центр Европейской России, — отметил Вильфанд.

По его данным, ожидается увеличение облачности и снижение температуры на 5...6 градусов, которая будет находиться в пределах 19...22℃.

Он добавил, что такая температура будет на 2 градуса ниже климатической нормы для Центральной России. Также ожидается значительное снижение температуры в регионах Поволжья, Урала и на юге европейской части страны.