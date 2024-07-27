Стали известны подробности ухтинского ДТП с участием свадебного автомобиля
- 13:45 27 июля
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Ухте молодожёны попали в автокатастрофу. Пьяный водитель врезался в свадебную машину. Об этом пишет УГИБДД региона.
26 июля 2024 года около 10 часов утра на трассе подъезд к пгт. Ярега произошла авария. Молодой человек 2000 года рождения за рулём Folkswagen Jetta ехал в сторону Шудаяга. Водитель был в нетрезвом состоянии. На 4 километре автодороги ухтинец совершил обгон. Возвращаясь в ранее занимаемую полосу, не учел безопасную дистанцию и врезался в едущий спереди Lifan. Вторая иномарка после столкновения опрокинулась на дороге.
Пассажиры “Лифана” были непристегнуты. Женщина 1982 года рождения отделалась травматическим шоком. Мужчина 1986 года рождения получил компрессионный перелом грудного позвонка, перелом отростка грудины, ушиб правого легкого и травматический шок. Его увезли в больницу.
Водитель Folkswagen за рулём с 2018 года. В течении 2024 года за нарушение правил дорожного движения мужчина не привлекался.