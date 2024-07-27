Стали известны подробности ухтинского ДТП с участием свадебного автомобиля

В Ухте молодожёны попали в автокатастрофу. Пьяный водитель врезался в свадебную машину. Об этом пишет УГИБДД региона.

26 июля 2024 года около 10 часов утра на трассе подъезд к пгт. Ярега произошла авария. Молодой человек 2000 года рождения за рулём Folkswagen Jetta ехал в сторону Шудаяга. Водитель был в нетрезвом состоянии. На 4 километре автодороги ухтинец совершил обгон. Возвращаясь в ранее занимаемую полосу, не учел безопасную дистанцию и врезался в едущий спереди Lifan. Вторая иномарка после столкновения опрокинулась на дороге.