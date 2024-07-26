В самолет не пустят даже с билетом: авиакомпании придумали хитроумную ловушку для пассажиров

Фото из архива "Про Города"

Всех россиян, которые собрались лететь в другой город, предупредили Если во время посадки выясняется, что ручная кладь пассажира превышает допустимые нормы перевозчика, но человек готов сдать ее в багаж и, при необходимости, оплатить эту услугу, авиакомпания не вправе отказать ему в перевозке. Это прямо установлено законом.

Каждая авиакомпания самостоятельно определяет размеры и вес ручной клади, разрешенной к провозу в салоне. Обычно это чемодан или сумка размером до 55x40x25 см и весом до 10 кг. Если габариты или вес ручной клади пассажира превышают эти нормы, сотрудники компании на стойке регистрации или у гейта могут потребовать сдать ее в багаж с доплатой. Но они обязаны сначала замерить и взвесить вещи, чтобы подтвердить превышение.

Если пассажир согласен оплатить провоз ручной клади в качестве багажа, перевозчик не может отказать ему в посадке на рейс. Даже если на момент оформления ручная кладь соответствовала нормам, но затем ее габариты или вес увеличились, авиакомпания должна предложить пассажиру сдать вещи в багаж с доплатой. Отказ в перевозке в такой ситуации незаконен.

К сожалению, на практике сотрудники иногда пытаются выдворить пассажиров, если во время предполетного досмотра обнаруживают, что их ручная кладь превышает допустимые размеры. Чтобы защитить свои права, я советую в таких случаях снимать происходящее на видео. Запись поможет подтвердить в суде, что человека сняли с рейса незаконно.

Если авиакомпания все же не пустила пассажира на борт из-за ручной клади, он вправе направить перевозчику досудебную претензию. В ней можно потребовать возмещения стоимости билетов, компенсации морального вреда, штрафа за отказ вернуть деньги добровольно и неустойки за просрочку возврата средств. Авиакомпания обязана рассмотреть претензию в течение 30 дней. Если она будет проигнорирована или получен отказ, пассажир может обратиться в суд.

Судебная практика показывает, что суды, как правило, встают на сторону пассажиров, если авиакомпания не смогла документально подтвердить превышение ими норм ручной клади и не предложила возможность сдать ее в багаж. Более того, сумма компенсаций может быть весьма существенной - например, возмещение стоимости билетов, неустойки, компенсации морального вреда и судебных расходов.

Таким образом, если ваша ручная кладь превышает допустимые габариты или вес, но вы готовы оплатить ее провоз в качестве багажа, авиакомпания не имеет права отказать вам в перевозке. А если все-таки это произойдет, вы можете рассчитывать на существенную компенсацию через суд.

Вот рекомендации для пассажира, если авиакомпания отказывается принимать оплату за провоз ручной клади в качестве багажа:

Убедительно объясните сотрудникам авиакомпании, что вы готовы оплатить провоз ручной клади в качестве багажа, но у них нет возможности принять эту оплату. Настаивайте, чтобы они сначала измерили и взвесили вашу ручную кладь, прежде чем отказывать в посадке. Если сотрудники авиакомпании все равно не пускают вас на рейс, потребуйте, чтобы они предоставили вам письменный отказ с указанием причины. Это важно для последующего обращения в суд. Обязательно снимите происходящее на видео. Видеозапись поможет доказать в суде, что вас не пустили на рейс незаконно, несмотря на вашу готовность оплатить провоз ручной клади. Сохраните все билеты, посадочные талоны и другие документы, связанные с авиаперелетом. Они понадобятся для доказательства понесенных убытков. Направьте авиакомпании досудебную претензию в письменном виде. Потребуйте возмещения стоимости новых билетов, компенсации морального вреда, штрафа за отказ вернуть деньги добровольно и неустойки за просрочку возврата средств. Если компания проигнорирует претензию или откажется ее удовлетворить, обращайтесь в суд. Шансы на победу высокие, если вы сможете доказать, что авиакомпания незаконно не пустила вас на рейс.