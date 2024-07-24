Старшему лейтенанту Дмитрию Волчкову присвоено высшее почетное звание Героя нашей республики
- 13:45 24 июля
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- Елизавета Петрова
Фото пресс-службы главы Коми
Награду защитнику вручал лично руководитель Республики Коми Владимир Уйба. В ходе посещения передовых позиций он доставил гуманитарную помощь и письма от родственников для военных, защищающих страну.
Глава региона ознакомился с условиями жизни солдат в зоне СВО и вручил им государственные награды, о чем сообщила пресс-служба Республики Коми.
За проявленные мужество и героизм при выполнении воинских обязанностей командир зенитной ракетно-артиллерийской батареи Дмитрий Васильевич Волчков удостоен почетного звания Героя Республики Коми.
Дмитрию Васильевичу были вручены два ордена Мужества, Георгиевский крест 4-й степени и ряд ведомственных наград Министерства обороны России, а также медаль Республики Коми «За верность долгу».