Старшему лейтенанту Дмитрию Волчкову присвоено высшее почетное звание Героя нашей республики

Награду защитнику вручал лично руководитель Республики Коми Владимир Уйба. В ходе посещения передовых позиций он доставил гуманитарную помощь и письма от родственников для военных, защищающих страну.

Глава региона ознакомился с условиями жизни солдат в зоне СВО и вручил им государственные награды, о чем сообщила пресс-служба Республики Коми.