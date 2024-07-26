За сутки сразу два автобуса попали в ДТП на «кольце» в Сыктывкаре

Фото Госавтоинспекции Коми

В течение одного дня на кольцевой развязке в Сыктывкаре произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов. Об этом сообщает БНК. В первой аварии пострадала женщина-пассажир легкового автомобиля. Второе ДТП привело к травме пассажирки автобуса.

Согласно информации от Госавтоинспекции Коми, 25 июля в 09:20 водитель 1962 года рождения, управлявший Lada Vesta, следовал через перекресток улиц Октябрьский проспект и Коммунистическая с круговым движением. На выезде с перекрестка он не уступил дорогу и столкнулся с автобусом НЕФАЗ (маршрут №30), который двигался в правой полосе.

В результате аварии пассажирка автомобиля получила травмы. Женщине, 1990 года рождения, диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и тупая травма шеи, однако госпитализация не потребовалась. Она не была пристегнута ремнем безопасности. Водитель Lada за последний год не привлекался к ответственности за нарушение ПДД, имеет водительский стаж с 2003 года.

В 11:50 мужчина 1996 года рождения, управляя автобусом НЕФАЗ (маршрут №54), двигался по улице Коммунистической в направлении Октябрьского проспекта. На уровне дома №51 по Октябрьскому проспекту он не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Granta, управляемой мужчиной 1999 года рождения.

По данным Госавтоинспекции Коми, в результате этой аварии травмы получила пассажирка автобуса, женщина 1957 года рождения. Ей диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб кисти. Госпитализация также не потребовалась.