В Коми приходит к концу смена для детей из Белгородской области

О завершении смены в центре "Гренада" для 144 детей из Коми и 49 их сверстников из Белгородской области в соцсетях сообщил глава республики Владимир Уйба.

Смена, под названием "Дорогою добра", была приурочена к Году семьи и включала разнообразные мероприятия: игровые путешествия, квесты, спортивные соревнования, конкурсы, сюжетные приключения по книгам, концерты, фестивали и многое другое.

Владимир Уйба напомнил, что он встречался с детьми при начале заезда и что для них была организована экскурсия по Сыктывкару с посещением Национального музея, где ребятам рассказали об интересной истории нашего северного региона.