В Коми приходит к концу смена для детей из Белгородской области
- 23:59 26 июля
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- Елизавета Петрова
О завершении смены в центре "Гренада" для 144 детей из Коми и 49 их сверстников из Белгородской области в соцсетях сообщил глава республики Владимир Уйба.
Смена, под названием "Дорогою добра", была приурочена к Году семьи и включала разнообразные мероприятия: игровые путешествия, квесты, спортивные соревнования, конкурсы, сюжетные приключения по книгам, концерты, фестивали и многое другое.
Владимир Уйба напомнил, что он встречался с детьми при начале заезда и что для них была организована экскурсия по Сыктывкару с посещением Национального музея, где ребятам рассказали об интересной истории нашего северного региона.
"Уверен, что у всех детей останутся самые радостные воспоминания об этом двухнедельном летнем отдыхе. Мы сделали все возможное для их благополучия. Благодарю коллектив "Гренады" за заботу о детях и за насыщенную программу в лагере", - отметил глава Республики Коми.
Летняя оздоровительная кампания осуществляется под руководством Минобрнауки Коми.